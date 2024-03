Stiri pe aceeasi tema

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac armat la Moscova! Cel puțin 40 persoane au fost ucise și alte zeci ranite la o sala de concerte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Potrivit unui corespondent RIA Novosti, trei persoane in camuflaj au deschis focul iar ulterior au avut loc explozii. Cu doar doua saptamani in urma, Ambasada SUA in Rusia le-a spus tuturor cetațenilor americani sa evite adunarile mari, inclusiv concertele. Acesta a semnalat…

- Un atac armat a avut loc vineri seara intr-o sala de concert din Moscova (Crocus City Hall), conform agenției de presa de stat TASS. Cel puțin 12 morți și zeci de raniți au fost raportați in urma unor impușcaturi și explozii care ar fi avut loc la un concert al trupei Picnic, pro-Putin, care se […]…

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac armat la Moscova! Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite la o sala de concerte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cel putin trei atacatori imbracati in uniforme militare au deschis focul, vineri, intr-o sala de concerte din Moscova, Crocus, relateaza agentiile ruse de presa, preluate de Reuters. Cel puțin 40 de persoane au fost ucise. Citește și: Elevul care și-a batut diriginta, arestat la domiciliu O evacuare…

- Persoane necunoscute au organizat un atac armat in la un centru de spectacole din regiunea Moscova. Cel puțin 12 oameni au murit și 35 au fost raniți, din primele informații. Cladirea este in flacari, potrivit canalului de telegram Baza. Atacul a avut loc in timpul unui spectacol.…

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac armat la Moscova: trei persoane au deschis focul la o sala de concerte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cel putin o persoana a murit si alte noua au fost ranite, miercuri, intr-un schimb de focuri, in timpul unei paradei in Kansas City, care sarbatorea victoria echipei Chiefs la Super Bowl, au declarat pompierii din acest oras din Missouri, centrul Statelor Unite, relateaza AFP, citat de Agerpres. Trei…