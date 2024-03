Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona. Kievul a declarat ca dronele rusești au lovit regiunile sudice Mykolaiv și…

- Cel puțin șase persoane au fost ranite duminica intr-un atac cu rachete rusești asupra orașului portuar Mykolaiv de la Marea Neagra, au anunțat oficialii ucraineni, dupa o lovitura in timpul nopții asupra portului Odesa, in ultima zi a alegerilor prezidențiale din Rusia, noteaza Reuters. “Poliția a…

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa. Luptele sunt centrate in zona situata la vest de Bahmut, a declarat Serhii Sidorinon pentru televiziunea ucraineana.’Inamicul…

- Doua persoane au fost ucise, opt ranite și șase sunt inca disparute dupa ce o drona ruseasca s-a prabușit sambata intr-un bloc de apartamente din orașul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, au anunțat autoritațile, citate de Reuters. „Rusia continua sa lupte impotriva civililor… Una dintre dronele inamice…

- Kievul a declarat miercuri ca forțele rusești au atacat Ucraina cu 20 de drone și trei rachete in timpul nopții. Sistemele de aparare aeriana au doborat cel puțin 12 drone. Ucraina este supusa unui bombardament aerian persistent din partea forțelor ruse de aproape doi ani și a facut apel la aliații…

- Ucraina a anuntat luni ca a doborat opt drone de fabricatie iraniana lansate asupra teritoriul sau de catre Rusia in timpul noptii, relateaza AFP, conform Agerpres."Inamicul a atacat cu opt drone de tip Shahed 136 131, au anuntat fortele aeriene ucrainene, precizand ca acestea au fost lansate din regiunea…

- Fortele ruse au atacat infrastructuri agricole din regiunea Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete supersonice Onyx, potrivit sefului administratiei militare din zona, Oleg Kiper. Onyx este una dintre rachetele de fabricatie rusa cel mai greu de interceptat, intrucat zboara cu mare viteza la o altitudine…

- Rusia a bombardat orașul ucrainean Harkov cu rachete și drone, au declarat oficiali ucraineni, la cateva ore dupa ce Moscova a acuzat Kievul ca a efectuat un asalt aerian mortal in apropiere de Belgorod. Cel puțin șase rachete au lovit Harkovul, a anunțat duminica poliția naționala ucraineana, ranind…