- Forțele de Aparare Aeriana au distrus 18 ținte aeriene: noua rachete de croaziera Kh-101/Kh-555 și noua drone Shahed-136/131, relateaza ukrinform.net. Anunțul a fost facut de comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Mykola Oleshchuk, pe canalul sau de Telegram. Pe parcursul nopții…

- Avioanele NATO au fost ridicate de la sol dupa ce rușii au atacat vestul Ucrainei. Aparatele de zbor au fost trimise in misiune in spațiul aerian al Poloniei. Operațiunea se desfașoara vineri. Avioanele poloneze și aliate au fost ridicate de la sol dupa ce rușii au atacat Ucraina cu rachete, a anunțat…

- Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona. Kievul a declarat ca dronele rusești au lovit regiunile sudice Mykolaiv și Odesa,…

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Trupele ruse au crescut presiunea asupra pozitiilor defensive ucrainene in timpul unor lupte grele in estul Ucrainei, a declarat sambata comandantul ucrainean al regiunii, informeaza dpa. Luptele sunt centrate in zona situata la vest de Bahmut, a declarat Serhii Sidorinon pentru televiziunea ucraineana.’Inamicul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca are dovezi potrivit carora Rusia a folosit rachete cu raza lunga de acțiune din Coreea de Nord in mai multe dintre atacurile sale asupra localitaților ucrainene, potrivit CNN. Serviciul ucrainean a transmis ca investigațiile sale au stabilit ca…

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii, potrivit Reuters. Atacul s-a desfașurat in noaptea de marți spre miercuri și a vizat orașul…

- Cinci oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși in ultimele 24 de ore asupra unor localitați din nordul și estul Ucrainei. Obuzele rusești au ucis patru persoane in doua sate din regiunea Sumi, langa granița cu Rusia, potrivit Reuters. Regiunea este atacata frecvent de ruși. De asemenea,…