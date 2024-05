Fosta jurnalista a declarat in presa și pe pagina sa de Facebook ca ar fi fost violata de Razvan Baltarețu in vara anului 2015, dupa o petrecere. Pe atunci avea doar 20 de ani și il cunoscuse cand se pregatea pentru admiterea la facultate.„Dupa aia mi-a tot scris, ne-am vazut de cateva ori și atunci devenisem prieteni, eu țineam oarecum la el, adica ma interesa oarecum dar .. am baut, a venit la mine in camera, am baut, s-a suit peste mine, eu i-am zis „nu” și el m-a violat și s-a culcat. (...) Eu am plecat sa dorm pe malul Damboviței, in fața caminelor de la Grozavești”, a relatat fosta jurnalista.Presupusul…