- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat din nou faptul ca partidul pe care il conduce va avea candidat propriul pentru alegerile prezidentiale. El a menționat și trei nume de social-democrați pe care i-ar susține la alegerile prezidențiale. In cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o, vineri,…

- Vicepreședintele PNL Robert Sighiartau este de parere ca liberalii vor caștiga alegerile prezidențiale din acest an doar prin ruperea alianței PSD-PNL. „Eu cred ca trebuie sa ne trezim și sa luam deciziile potrivite in raport și in acord cu electoratul de dreapta din Romania”, a spus Sighiartau vineri,…

- Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat astazi candidatura la alegerile prezidențiale din Romania. Este primul lider politic care iși face cunoscuta candidatura pentru alegerile prezidențiale care vor avea loc in aceasta toamna. In acest sens, sambata, la Arenele Romane din București, va avea loc…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca alegerile prezidentiale au loc cu cel mult trei luni anterioare lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Legea a fost promovata in vederea organizarii alegerilor prezidențiale pe 15 septembrie. Ziua alegerilor prezidențiale…

- Eurodeputatul social-democrat Mihai Tudose nu exclude o alianta electorala intre PSD si PNL la alegerile prezidentiale, insa a punctat ca o decizie va fi luata de cele doua partide dupa alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie. „Este o posibilitate cu sanse mari de realizare. Dar repet, vedem…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins miercuri, in unanimitate, sesizarea depusa de mai mulți deputati USR si neafiliati și a stabilit ca proiectul de lege care permite devansarea datei alegerilor presedintelui Romaniei este constitutional. CCR arata ca modificarea criticata de USR realizeaza…

- Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc in luna octombrie, potrivit unui anunț facut luni de președinta Maia Sandu. Intr-o conerința de presa, aceasta a amintit ca a solicitat Parlamentului sa declanșeze procedura…