- Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat, luni, ca noua persoane au fost arestate recent in Polonia suspectate de acte de sabotaj in folosul serviciilor de informatii ruse, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Polonia va investi peste 2 miliarde de euro in securizarea si intarirea frontierei sale estice, care este de asemenea frontiera Uniunii Europene in fata unor potentiali dusmani, a declarat sambata prim-ministrul Donald Tusk, informeaza AFP."Am luat decizia de a investi 10 miliarde de zloti", adica circa…

- Donald Tusk anunța ca va aloca 100 de milioane de zloti, din rezerva prim-ministrului, pentru dezvoltarea serviciilor de informatii poloneze. Premierul a avertizat in legatura cu amenintarea in crestere din partea Rusiei, pe masura ce se apropie data alegerilor europene.

- Viceministrul polonez de Externe Andzej Szejna a declarat intr-un interviu publicat marți ca NATO ia in considerare posibilitatea de a dobori rachetele rusesti care se apropie prea mult de granițele Aliantei Nord-Atlantice, relateaza ziarul financiar francez La Tribune.Anunțul viceministrului Szejna…

- Cel putin 74 de persoane au fost arestate in Rusia pentru ca au participat la diverse actiuni de protest in timpul alegerilor prezidentiale in care Vladimir Putin este asteptat sa obtina un nou mandat, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de AFP, relateaza Agerpres. Potrivit OVD-Info, organizatie specializata…