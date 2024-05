Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Poloniei, Donald Tusk, a anunțat, joi, ca a primit amenințari dupa tentativa de asasinat a omologului sau slovac, Robert Fico. Conform presei locale din Polonia, masurile de protecție ale șefului guvernului de la Varșovia vor fi consolidate, relateaza Reuters.

- Polonia va incepe sa lucreze la consolidarea intregii frontiere estice, a declarat premierul Donald Tusk. Legat de costuri, Tusk a spus ca ”atunci cand este vorba de securitatea Poloniei nu vor exista limite”. Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca Polonia incepe sa lucreze la consolidarea…

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca vor incepe lucrarile pentru intarirea intregii frontiere de est a tarii sale, in contextul unui „razboi hibrid” tot mai intens purtat de tara sa cu migratia ilegala din Belarus, transmite Reuters. El nu a dat detalii despre actiuni sau finantarea alocata,…

- Liderul britanic Rishi Sunak a sosit marți la Varșovia pentru discuții cu premierul polonez Donald Tusk și cu șeful NATO Jens Stoltenberg, care se vor concentra pe Ucraina și securitatea europeana in general. In timp ce se afla in capitala Poloniei, prim-ministrul britanic va anunța 500 de milioane…

- Biroul procurorului național al Poloniei a precizat ca barbatul, identificat doar ca Pawel K., este acuzat ca era pregatit sa transmita agenților ruși informații privind securitatea aeroporturilor. Acesta a fost arestat miercuri in Polonia.Barbatul cauta sa intre in contact cu rușii implicați direct…

- Comisia Europeana a acceptat vineri cererea Poloniei de a primi bani din fondurile de redresare ale Uniunii Europene. Varșovia ar trebui sa primeasca banii in 15 aprilie, a declarat ministrul polonez al Fondurilor și Politicii Regionale, Katarzyna Pelczynska-Nalecz, informeaza Mediafax.

- Serviciile de contrainformatii poloneze ABW au anuntat joi o operatiune in desfasurare care vizeaza o retea de spionaj rusa si care este realizata in coordonare cu servicii din alte tari, relateaza AFP. „ABW actioneaza in cadrul unei anchete privind activitati de spionaj desfasurate in numele Rusiei…