Stiri pe aceeasi tema

- Polonia și Ucraina au semnat o noua colaborare, acordul intre cele doua țari este domeniul securitații. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul polonez Donald Tusk au semnat luni, la Varsovia, un acord bilateral in domeniul securitatii. Acesta prevede elaborarea unui plan prin care ”rachetele…

- Polonia, unul dintre cei mai fideli aliati ai Ucrainei, devastata de invazia rusa, este una dintre tarile occidentale care acuza Rusia de inmultirea atacurilor cibernetice si de incercarea de a semana discordie inaintea alegerilor pentru Parlamentul European.Varsovia a anuntat vinerea trecuta ca un…

- Serviciile de securitate din Europa sunt in alerta in legatura cu o potențiala noua arma de razboi a Rusiei, incendierea și sabotajul, dupa o serie de incendii și atacuri misterioase asupra infrastructurii din țarile baltice, Germania și Regatul Unit. Aceasta noua potențiala arma a Kremlinului ar putea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere partenerilor occidentali sa se implice mai direct in razboi, ajutand la interceptarea rachetelor rusesti deasupra teritoriului Ucrainei si permitand Kievului sa foloseasca arme occidentale impotriva echipamentelor militare inamice desfasurate in apropierea…

- Polonia va investi peste 2 miliarde de euro in securizarea si intarirea frontierei sale estice, care este de asemenea frontiera Uniunii Europene in fata unor potentiali dusmani, a declarat prim-ministrul Donald Tusk, informeaza AFP, citata de Agerpres. „Am luat decizia de a investi 10 miliarde de zloti”,…

- Tomasz Szmydt, un judecator de la un Tribunal administrativ din Varsovia, a cerut luni azil in Belarus, spunand ca a actionat in semn de protest fata de politica Poloniei fata de Rusia si Belarus, noteaza Reuters, potrivit actualitate.org. Polonia, care se opune invaziei rusesti in Ucraina, sustine…

- Liderul britanic Rishi Sunak a sosit marți la Varșovia pentru discuții cu premierul polonez Donald Tusk și cu șeful NATO Jens Stoltenberg, care se vor concentra pe Ucraina și securitatea europeana in general. In timp ce se afla in capitala Poloniei, prim-ministrul britanic va anunța 500 de milioane…

- Premierul polonez Donald Tusk a avertizat vineri ca in Ucraina „situatia pe front este critica” si saptamanile urmatoare „ar putea sa decida deznodamantul razboiului” provocat de invazia rusa, dar Polonia nu are posibilitatea de a oferi Ucrainei din sistemele sale antiaeriene Patriot, transmite agentia…