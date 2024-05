Stiri pe aceeasi tema

- "Sa ne rugam unii pentru altii. Cand ne apropiem cu totii unii de altii, nu mai suntem straini unii de ceilalti", afirma Zelenski imbracat intr-o camasa traditionala ucraineana- visivanka- si pantalonii sai de tip militar intr-o inregistrare video postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, potrivit…

- Rusia a facut aceasta solicitare catre Kazahstan pentru cazul in se va confrunta cu lipsuri serioase de combustibil pe fondul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra rafinariilor sale, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie, relateaza News.ro.Concret, Moscova a cerut fostei republici…

- Kremlinul a declarat marti ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este un evreu „un pic special”, ca raspuns la o intrebare despre probabilitatea de a face legatura intre el si Ucraina si jihadistii din gruparea jihadista Stat Islamic care au revendicat responsabilitatea pentru atacul de la sala…

- Ucrainenii se afla intr-o situatie dificila in apropierea orasului Ceasiv Iar din estul tarii, unde Rusia isi concentreaza ofensiva. Moscova a facut progrese pe front in ultimele luni, sporindu-si avantajul, deoarece Kievul se confrunta cu o penurie de munitii furnizate de aliatii sai occidentali. „Situatia…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean este un indiciu clar ca Moscova planuieste sa escaladeze razboiul din Ucraina, informeaza News.ro, care citeaza Reuters.Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia si NATO poate insemna ca planeta se afla la un pas de cel de-al treilea razboi mondial, dar a declarat ca mai nimeni nu isi doreste un astfel de scenariu, relateaza Reuters. Declarațiile președintelui rus au…

- In ultima zi a scrutinului prezidențial din Rusia, tensiunile cresc in contextul acuzațiilor Kremlinului la adresa Ucrainei. Nimeni nu se indoiește ca președintele Vladimir Putin va fi reconfirmat in funcție pentru inca șase ani. Observatorii relateaza ca Moscova a acuzat Ucraina de a fi a folosit atacuri…

- Sirenele de raid aerian suna aproape zilnic in orașul Belgorod din sudul Rusiei, situat la granița cu Ucraina, incurajand oamenii sa se adaposteasca rapid și reamintind locuitorilor ca razboiul la scara larga din Ucraina este o realitate și pentru ei, scrie Reuters.In comparație cu distrugerile din…