Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Berlin au anunțat vineri ca Ucraina poate folosi armele germane pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei. Decizia a fost luata dupa ce mai mulți aliați NATO, inclusiv SUA, au aratat ca sunt dispuși sa relaxeze regulile privind armele, scrie Mediafax.

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, ar fi acordat Ucrainei permisiunea sa foloseasca armele americane pentru a lovi ținte din Rusia, dar doar in apropierea regiunii Harkov, relateaza BBC. „Președintele a dat indicații, recent, echipei sale sa se asigure ca Ucraina poate folosi armele americane in…

- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca „a venit timpul” ca membrii aliantei militare sa reconsidere unele dintre restrictiile legate de utilizarea armelor pe care le-au furnizat Ucrainei pentru a lupta impotriva Rusiei, relateaza Reuters. Unii dintre aliatii Ucrainei sustin ca acest lucru face…

- Afirmațiile oficialilor americani despre necesitatea ca Ucrainei sa i se permita sa loveasca ținte pe teritoriul Rusiei reflecta disperarea Occidentului și seamana cu o agonie, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de TASS, conform Rador Radio Romania.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a reprosat vineri Occidentului ca interzice Ucrainei sa foloseasca armele furnizate de Europa si Statele Unite pentru a lovi teritoriul rus, intr-un interviu exclusiv acordat AFP. „Ei ne pot lovi de pe teritoriul lor, acesta este cel mai mare avantaj pe care…

- Ministrul britanic de Externe David Cameron a declarat ca Ucraina are dreptul de a folosi armele furnizate de Londra pentru a lovi tinte din interiorul Rusiei si ca depinde de Kiev daca va face acest lucru. "Ucraina are acest drept. Asa cum Rusia loveste in interiorul Ucrainei, puteti intelege foarte…

- Noul ajutor militar din partea SUA ofera Ucrainei potențialul de a relua inițiativa in lupta impotriva invaziei Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Cred ca acest sprijin va intari cu adevarat forțele armate ale Ucrainei”, a declarat Zelenski duminica, pentru postul american NBC. Pachetul…

- Tentativa bancii austriece Raiffeisen de a-și vinde businessul din Rusia este aproape de un nou eșec, dupa ce Banca Centrala Europeana a indicat ca intenționeaza sa impuna reduceri semnificative ale activitații, potrivit agenției Bloomberg. Dupa ofensiva totala a Rusiei impotriva Ucrainei, declanșata…