- Pompierii militari intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe raza localitații Petriș, județul Bistrița-Nasaud, accident in care sunt implicate opt persoane, dintre care șase sunt copii, potrivit Mediafax.

- ”Din primele informații, in accidentul rutier sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. Un adult este inconștient. La caz au fost direcționate doua echipaje SMURD (terapia intensiva mobila și un echipaj de prim ajutor), autospeciala de transport victime multiple, un echipaj de descarcerare…

- Un accident rutier s a produs azi, 27 martie 2024, la Techirghiol, judetul Constanta. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest si cu aparatul din dotare, in vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezenta a substantelor psihoactive, rezultatele fiind negative, inforemeaza…

- Autoritatile din Constanta au activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. Cincisprezece copii sunt evaluati la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului de Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca, miercuri, la ora 12.04,…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, miercuri, in Techirghiol, acolo unde a avut loc un accident rutier intre o mașina și un microbuz. In urma evenimentului a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD, o ambulanța, o mașina…

- Pompierii mureșeni au fost solicitați sa intervina marți, 19 martie, la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, pe E60, in localitatea Țigmandru, comuna Nadeș. "La fața locului, echipajele operative din cadrul Detașamentului Sighișoara intervin cu o autospeciala de stingere și…

- Un terivil accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in Constanța! 16 persoane au fost implicate in incidentul care a avut loc in zona localitații Nicolae Balcescu. Planul Roșu de intervenție a fost activat!

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in zona localitatii Nicolae Balcescu din judetul Constnata.Din primele informatii ar fi aproximativ 21 de persoane implicate.Potrivit ISU Dobrogea a fost activat Planul Rosu de interventie. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism. La…