- Accidentul a avut loc, marți, in localitatea Petris, comuna Cetate, județul Bistrița-Nasaud, fiind implicate mai multe persoane. Autoritațile locale au activat Planul Rosu de Interventie, relateaza News.ro.Potrivit IGSU, din primele informatii, in accident ar fi implicate noua persoane, dintre care…

- ”Din primele informații, in accidentul rutier sunt implicate 8 persoane, dintre care 6 sunt copii. Un adult este inconștient. La caz au fost direcționate doua echipaje SMURD (terapia intensiva mobila și un echipaj de prim ajutor), autospeciala de transport victime multiple, un echipaj de descarcerare…

- Autoritatile din Constanta au activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. Cincisprezece copii sunt evaluati la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului de Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca, miercuri, la ora 12.04,…

- Autoritațile au activat duminica Planul Roșu de Intervenție, „avand in vedere numarul persoanelor implicate”, dupa un accident rutier in care sunt implicate 4 autoturisme, in localitatea Sinești. La fața locului au fost trimise echipa numeroase de la ISU Ialomița, ISU BIF, printre care mașini de…

- Plan Rosu de Interventie la Constanta! Accident intre un autoturism si un microbuz, sunt mai multe victime Autoritatile din Constanta au activat Planul Rosu de Interventie vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, iar 21 de persoane ar fi implicate.Reprezentantii…