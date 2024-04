Stiri pe aceeasi tema

- 17.04.2024 COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Eforturile comune de pace si securitate in Orientul Mijlociu si dezvoltarea unor proiecte majore de investitii vor dezvolta constant relatia intre Romania si Qatar Romania este alaturi de Qatar pentru ca impreuna cu partenerii cheie sa sprijinim…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita in Qatar, susține, miercuri, ca sunt in analiza proiecte in valoare de peste 15 miliarde de euro și ca iși dorește ca Romania sa fie poarta de investiții a statului Qatar in UE.

- Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru in Qatar, impreuna cu mai mulți miniștri. El a avut o intalnire și cu unii dintre romanii stabiliți in Qatar, carora le-a transmis ca-i vrea inapoi in Romania, chiar daca e conștient ca acolo caștiga mult mai bine. Potrivit unei informari oficiale…

- Irina Andreea (www.b1tv.ro) Marcel Ciolacu se afla in vizita de lucru in Qatar, in perioada 16 – 17 aprilie, iar dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investiții in valoare de 15 miliarde de euro va fi pe agenda intrevederilor pe care premierul Romaniei și delegația oficiala le vor avea. „Avem proiecte…

- Premierul Marcel Ciolacu, alaturi de 6 miniștri, au plecat in vizita oficiala in Qatar, acolo unde se va discuta o potențiala colaborare in Parteneriat Public Privat pentru mai multe proiecte extrem de importante. Marea lovitura ar fi o finanțare pentru cea mai controversata și mai așteptata autostrada…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania si-a consolidat in cei 20 de ani de la aderarea profilul de aliat responsabil in NATO, implicat activ in promovarea valorilor si principiilor democratice, a securitatii si stabilitatii in spatiul euroatlantic. Cu prilejul marcarii Zilei NATO in Romania, premierul…

- In cadrul ședinței de Guvern se vor semna documentele pentru finanțarea celei mai așteptate autostrazi din Romania, Autostrada Moldovei A7. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se vine cu o finanțare de 600 de euro pentru Autostrada Moldovei și cu 550 de milioane de euro pentru a se finaliza centura…

- Premierul Marcel Ciolacu s a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai companiei Google, discutiile fiind axate pe viitoare investitii in infrastructura digitala, inovare si proiecte de cercetare in Romania. Premierul Marcel Ciolacu s a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti…