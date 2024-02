Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la AmCham CEO Business Forum, ca vine cu o promisiune in fata investitorilor straini, si anume ca nu maresc taxele nu nu vor iesi cu niciun milimetru din coordonatele financiare stabilite cu Comisia Europeana, iar la finalul acestui calendar electoral, Romania…

- Ce vești bune la-nceput de primavara! Premierul Marcel Ciolacu ridica moralul. Pentru salariați: romanii pot caștiga in urmatorii ani salarii mai mari! Premierull Ciolacu declara ca salariul mediu brut poate depași 9000 de lei pe luna. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe cu oameni de afaceri…

- ”Am venit astazi in fata dumneavoastra alaturi de cei mai importanti ministri ai Guvernului Romaniei, pentru ca avem un obiectiv comun: sa stabilim ce avem de facut impreuna pentru ca firmele dumneavoastra sa aiba un profit cat mai mare in acest an si in viitor. Daca dumneavoastra castigati mai bine…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a afirmat luni seara ca George Simion, președintele partidului extremist AUR din Romania, este implicat intr-un efort de destabilizare a Republicii Moldova. Declarația premierului vine in contextul prelungirii interdicției de intrare in țara pentru Simion,…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut o vizita la Ferma Zootehnica din municipiul Baia Mare, vineri, alaturi de ministrul Agriculturii - Florin Barbu. El i-a indemnat pe cetațeni sa cumpere „romanește” și sa caute „produsele, in primul și in primul rand, din Romania”.