Stiri pe aceeasi tema

- „Am lasat pentru final promisiunea. De fapt, este mai mult decat o promisiune, este o credința: daca iși pastreaza stabilitatea politica și economica, Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forțe economice ale continentului! Nu este un vis, ci o proiecție bazata de traiectoria noastra…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit luni la București cu conducerea companiei Google, care s-a aratat interesata sa participe la licitația pentru realizarea cloud-ului guvernamental al Romaniei. Așadar, cei mai mari jucatori in domeniul IT iși arata interesul pentru dezvoltarea cloud-ului guvernamental…

- "Imi doresc ca in februarie prima lege a salarizarii sa fie in ceea ce priveste magistratii, atat procurori, cat si judecatori, sa inchidem acest subiect odata pentru totdeauna si cu marile procese in care judecatorii se dau in judecata unii pe altii si isi dau drepturi de la o lege la alta. Vor avea…

- Invitat luni seara la o televiziune de știri, premierul Marcel Ciolacu a dat asigurari ca 99% dintre solicitarile fermierilor au fost rezolvate. Acesta a subliniat ca, in privinta transportatorilor, sunt negocieri in continuare privind RCA si acciza la motorina. Marcel Ciolacu recunoaște ca cererile…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- Marcel Ciolacu a vorbit luni seara, in exclusivitate la emisiunea „Jurnalul de Seara” de la Digi24, despre majorarea pensiilor. Premierul a spus ca daca in prezent pensia medie este de 2.100 de lei, dupa recalculare, aceasta va ajunge la 2.800 de lei. Ciolacu a adus in discuție pensiile celor care au…

- ”Eu imi doresc ca Statele Unite sa fie principalul investitor din Romania si principalul partener economic non-UE al Romaniei si acest lucru se poate realiza. Mai mult, imi doresc ca Romania in viitor sa fie un hub pentru companiile din Statele Unite, care vor participa direct sau indirect la reconstructia…