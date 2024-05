Zeci de morți în Afganistan, în urma ploilor abundente sezoniere și a inundațiilor Inundațiile provocate din cauza ploilor abundente sezoniere au ucis cel puțin 68 de persoane in Afganistan, au declarat sambata oficialii talibani, care au adaugat ca numarul morților se bazeaza pe rapoartele preliminare, informeaza AP.In provincia vestica Ghor, cel mai puternic afectata de inundații, 50 de persoane au murit, a declarat Abdul Wahid Hamas, purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei. Acesta a precizat ca provincia a suferit pierderi financiare semnificative dupa ce mii de case și terenuri au fost inundate și sute de hectare de teren agricol au fost distruse in urma ploilor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

