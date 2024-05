„Cobra” Adrian Ilie a dat verdictul: „Florinel Coman este singurul care se apropie de mine sau Adrian Mutu”

Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a terminat la egalitate cu FCSB, 2-2 (1-2), miercuri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a sasea a fazei play-off a Superligii de fotbal.Liderul a deschis scorul prin Florinel Coman (9), din pasa lui Darius Olaru. Gazdele au egalat prin maghiarul Roland Varga…

- FCSB a facut un nou pas catre titlu in Superliga de fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-0 (2-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Capitala, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-off. FCSB are acum un avans de zece puncte in clasament, cand au mai ramas de jucat…

- Corvinul Huneadoara - CFR Cluj 4-0 , in primul sfert din Cupa Romaniei Betano. Adrian Mutu, antrenorul clujenilor, a fost distrus la finalul partidei. Corvinul va juca in semifinale cu invingatoarea meciului FCU Craiova - Voluntari.Sferturile se disputa intr-o singura manșa Mutu a fost vizibil afectat…

- Fostul internațional Adrian Ilie (49 de ani) a declarat ca i-ar vedea pe Alexandru Mitrița (29 de ani) și Florinel Coman (25 de ani) jucand impreuna in naționala Romaniei. Asemenea lui Gigi Becali, care a declarat in urma cu doua zile ca ar juca cu Mitrița și Coman in același timp, chiar daca amandoi…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, spera ca echipele din Superliga ii vor acorda „tratament special” lui Florinel Coman (25 de ani) și vor reuși sa il opreasca pe „șeptarul” de la FCSB. Florinel Coman a reușit cate o „dubla” in ultimele doua meciuri din Superliga și s-a instalat pe…

- Fostul internațional Adrian Ilie (49 de ani) a dezvaluit ca Stuttgart il vrea Florinel Coman (25 de ani), golgeterul celor de la FCSB și al Superligii. Adrian Ilie susține ca discuțiile pentru transferul lui Florinel Coman in Bundesliga s-au blocat pentru moment din cauza impresarului Federico Pastorello.…

- Otelul - CFR Cluj, meci contand pentru etapa a 28-a din campionatul Romaniei, este programat, marti, 27 februarie, de la ora 21:00, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Adrian Ilie, fostul mare internațional roman, a declarat ca Florinel Coman (25 de ani) e singurul jucator din Superliga care ar putea evolua in La Liga. Ilie e de parere ca extrema stanga de la FCSB ar face fața la o echipa de mijlocul clasamentului din Spania și a dat exemplul Valenciei, care e pe…