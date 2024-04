Stiri pe aceeasi tema

- Farul Constanta nu a pierdut in ultimele sase meciuri de campionat cu Sepsi OSK, "marinariildquo; castigand cinci dintre partide, iar un meci incheindu se la egalitate. In etapa a treia din turneul play off al Superligii 2023 2024, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare…

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (2-1), duminica seara, pe Arena Nationala, in prima etapa a fazei play-off a Superligii de fotbal.Liderul a deschis scorul prin Florinel Coman (11), dar tot el a comis un fault in propriul careu asupra lui Gabriel Debeljuh, pe care atacantul…

- Antrenorul lui Metz, Laszlo Boloni, ar putea ocupa un post in conducerea unui club din play-off-ul Superligii. Sepsi a prins un loc in play-off-ul Superligii și a primit și o veste buna. Fostul selecționer al Romaniei, Laszlo Boloni, n-ar spune nu unei colaborari cu gruparea din Sfantu Gheorghe. Laszlo…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-0 (1-0), luni, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 29-a a Superligii de fotbal, penultima a sezonului regulat. Cu acest succes, Sepsi OSK ramane in cursa pentru play-off. Gazdele au deschis scorul prin Marius Stefanescu (10),…

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 1-0 (1-0), duminica seara, pe Arena Nationala, intr-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Baluta (16). Liderul a mai avut doua ocazii mari, dar David Miculescu (26) si Luis Phelipe…

- FCSB a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-0 (1-0), duminica seara, in Banie, intr-un meci din etapa a 23-a a Superligii de fotbal.FCSB a deschis scorul prin Darius Olaru (45+8 - penalty), dupa un hent comis in careu de Gjoko Zajkov. Liderul s-a desprins prin reusita lui Florinel Coman…