Dramă în judeţul Neamţ: un bărbat s-a aruncat în faţa trenului. A murit pe loc! O tragedie a avut loc, sambata dimineata, in judetul Neamt. Un barbat de 60 de ani, din județul Iași, s-a aruncat in fața trenului. Omul a murit pe loc! Sursele sustin ca barbatul s-a sinucis Surse din ancheta spun ca barbatul s-a aruncat in fața trenului. Echipajul medical sosit la fața locului a declarat decesul […] The post Drama in judetul Neamt: un barbat s-a aruncat in fata trenului. A murit pe loc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

