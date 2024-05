Stiri pe aceeasi tema

- Paștele sau Invierea Domnului este una dintre cele mai importante sarbatori ale creștinitații. O sarbatoare a luminii și a bucuriei, fiind un moment de liniste sufleteasca si de apropiere de familie și de biserica

- In prima duminica a lunii mai sarbatorim Ziua Mamei. Și anul acesta, sarbatoarea celor care dau viața copiilor este celebrata pe 5 mai, in aceeași zi cu Paștele ortodox și greco-catolic. Google marcheaza anul acesta Ziua Mamei printr-un doodle special. Oficial, in Romania, aceasta sarbatoare a fost…

- Cu Sarbatorile Pascale apropiindu-se cu pași rapizi, studiul realizat de Reveal Marketing Research aduce in lumina interesantele tendințe și transformari in modul in care romanii se pregatesc pentru aceasta perioada plina de semnificații spirituale și tradiții culinare. Potrivit acestui studiu, peste…

- Maine, pe data de 23 aprilie 2024, este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox. Este sarbatorit Sfantul Gheorghe. Iata ce tradiții și obiceiuri respecta creștinii ortodocși in aceasta zi de sarbatoare!

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, astazi, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de crestinii romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici. „Cu prilejul Sarbatorii Invierii Domnului, le transmit credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici din Romania…

- Chiar daca pare ca Pastele ortodox 2024 este departe de noi, romanii au inceput sa-si faca deja planuri privind aceasta Sarbatoare. Anul acesta aduce cu sine o schimbare semnificativa, deoarece prețurile la carne de miel au crescut considerabil fața de anul precedent. Carnea de miel s-a scumpit cu 15%…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- Festivalul Clatitelor de la Prejmer ar urma sa se țina in acest an, in loc de 10-11 februarie 2024, abia in 16-17 martie 2024, pentru ca autoritațile vor sa il lege de postul Paștelui ortodox, in loc de cel catolic.