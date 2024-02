Este numit astfel pentru ca, in mod tradițional, este extras din mesteacan, deși in ziua de azi acesta este obținut adesea din alte surse de lignoceluloza, cum ar fi cojile de copaci și trestia de zahar.Xilitolul este aproximativ la fel de dulce ca zaharul, dar are cu 40% mai puține calorii. Acesta are, de asemenea, un indice glicemic scazut, ceea ce inseamna ca nu duce la creșterea rapida a nivelului de zahar din sange, așa cum o face zaharul obișnuit. In acest context, zaharul de mesteacan poate fi o opțiune mai buna pentru persoanele cu diabet sau pentru cei care incearca sa-și controleze aportul…