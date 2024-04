Probiotice – eficiente sau placebo? Probioticele sunt bacterii vii sau drojdii promovate ca avand diverse beneficii pentru sanatate. Ele sunt de obicei adaugate in iaurturi sau luate ca suplimente alimentare și sunt adesea descrise ca fiind bacterii „bune” sau „prietenoase”. Se considera ca probioticele ajuta la restabilirea echilibrului natural al bacteriilor din intestin atunci cand acesta este afectat de o boala sau tratament. Ce tipuri de bacterii se gasesc in probiotice? Probioticele pot conține o varietate de microorganisme. Cele mai comune sunt bacteriile care fac parte din grupurile numite Lactobacillus și Bifidobacterium.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NAD+ este denumita coenzima tinereții și a sanatații, deoarece este aplicata cu rezultate excelente in terapii anti-aging, de prevenție a unor boli degenerative ca Parkinson sau Alzheimer, dar și de combatere a oboselii cronice, anxietații, depresiei, a simptomelor de sevraj. Ce este NAD+ NAD+ (nicotinamida…

- Exista aproximativ 400 de tipuri diferite de receptori in nasul nostru care ne ajuta sa simțim diferite mirosuri, de la placut la dezgustator. Oamenii de știința au descoperit ca nu ne folosim simțul mirosului doar pentru a afla daca mancarea s-a stricat sau nu.

- Recent, Samsung a lansat cele mai noi telefoane ale sale din seria A, pe care le-am și testat și carora le-am facut review-uri cuprinzatoare aici ( Galaxy A55 ), respectiv aici ( Galaxy A35 ). De ce vorbesc de telefoane intr-un material care se refera la o brațara/smartwatch de fitness? Ei bine, pentru…

- Fructul minune pentru sanatate - Ananasul. Cum te poate ajuta in ameliorarea simptomelor multor afecțiuniAnanasul este o delicatesa pentru iubitorii de fructe, putand fi folosit in salate, cocktailuri sau desert. Pe langa profilul nutrițional sanatos, acest fruct exotic se lauda cu beneficii importante…

- O echipa de cercetatori de la Institutul Allen din SUA au inceput procesul de cartografiere a celor 86 de miliarde de neuroni din creierul uman,... The post Cercetatorii din SUA vor sa creeze o „harta” a creierului uman care ar putea ajuta la tratarea afecțiunilor neurologice appeared first on Special…

- FMI ajuta economia Ucrainei. Astfel ca, Fondul Monetar International a anuntat, marti, ca a lansat in mod oficial un nou fond fiduciar pentru a sprijini reformele economice si financiare din Ucraina, in urmatorii cinci ani, obiectivul fiind de a obtine 65 milioane de dolari de la tarile donatoare, transmite…

- Este numit astfel pentru ca, in mod tradițional, este extras din mesteacan, deși in ziua de azi acesta este obținut adesea din alte surse de lignoceluloza, cum ar fi cojile de copaci și trestia de zahar.Xilitolul este aproximativ la fel de dulce ca zaharul, dar are cu 40% mai puține calorii. Acesta…

- Studiile au evidențiat ca probioticele pot susține sistemul imunitarConform studiului , acest lucru se intampla prin stimularea producției de anticorpi și a celulelor imunitare. Mai exact, consumul de probiotice poate ajuta la prevenirea infecțiilor respiratorii și gastrointestinale, fiind util in…