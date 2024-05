Șantierul care nu se oprește nici măcar de Paște! 400 de muncitori sapă la ”Daniela” și ”Alina” Echipele de pe șantierul Autostrazii Sibiu-Pitești nu iau pauza de Paște! Lucrarile la tunelurile „Daniela și Alina” din secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș continua fara intrerupere, chiar și in aceasta zi de sarbatoare. Lucrarile la Autostrada Sibiu-Pitești avanseaza semnificativ, cu un prim kilometru forat la tunelurile „Daniela și Alina” din secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș. Acest progres […] The post Șantierul care nu se oprește nici macar de Paște! 400 de muncitori sapa la ”Daniela” și ”Alina” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- A fost forat primul kilometru de tunel de autostrada din Romania, pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș a autostrazii Sibiu Pitești, anunța secretarul de stat in Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu.

- Demararea lucrarilor la Secțiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitești este o veste buna. Insa exista și una proasta: firmele turcești nu sunt in stare sa termine niciodata la timp. Secțiunea 2 a autostrazii Sibiu-Pitești, cu o lungime de 31,33 km, a intrat in șantier, conform anunțului facut de directorul…

- VIDEO Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul autostrazii Sibiu-Pitești, prima care va strapunge munții Carpați: Cum arata tunelurile gemene „Alina” și „Daniela” VIDEO Imagini SPECTACULOASE de pe șantierul autostrazii Sibiu-Pitești, prima care va strapunge munții Carpați: Cum arata tunelurile gemene…

- Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, arata faptul ca pe șantierul autostrazii Sibiu-Pitești s-a montat o stație de asfalt produce 340 tone/asfalt pe ora. Astfel, constructorul va putea sa lucreze in flux continuu, fara a mai avea nevoie sa aștepte livrarea materialului.…

- 2 total views Aflat in vizita la Caineni, la organizarea de șantier a constructorului pentru Lotului 2 al Autostrazii Sibiu-Pitești, președintele Consiliului Județean Valcea, Constantin Radulescu, a declarat marți 12 martie, ca a facut un bilanț cu privire la evoluția lucrarilor pe acest tronson. Mai…

- Progres semnificativ pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș a Autostrazii Sibiu - Pitești. Constructorul austriac PORR a reușit sa foreze peste jumatate de kilometru din tunelul care trece Dealul Momaia (Argeș).

- Lucrarile de infrastructura din Romania au urcat la un alt nivel in ultimii ani, iar acum se lucreaza la autostrada Sibiu-Pitești, autostrada care traverseaza Carpații. Pe aceasta autostrada, austriecii de la PORR lucreaza la doua tuneluri extrem de complexe denumite generic ”Daniela” și ”Alina”. Pe…

- Se cauta mii de lucratori calificați pentru a lucra pe șantierul autostrazii Pitești – Sibiu in Romania, cu un salariu cuprins intre 4.500 și 5.000 lei, condiția esențiala fiind seriozitatea. O mulțime de barbați apte pentru munca s-au mutat in oraș sau au plecat in strainatate. Este necesara o forța…