Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Gabi Stangau trece prin momente grele la trei luni de la moartea violonistului. Diana Berințan l-a vizitat la locul de veci, de unde a transmis un mesaj sfașietor. Soția violonistului nu poate sa iși revina din șocul pe care l-a suferit cand a aflat ca acesta a murit. Iata cum arata locul…

- In contextul zilelor de pomenire Maia Sandu s-a adresat cetațenilor. Intr-un mesaj emoționant adresat națiunii cu ocazia Paștelui Blajinilor, președinta Maia Sandu a indemnat cetațenii Republicii Moldova sa se roage pentru pace și sa valorifice aceasta perioada pentru a reinnoi legaturile familiale…

- Rafael Nadal a jucat, azi-noapte, ultimul sau meci pe zgura de la Madrid ♦ Spaniolul care va implini in iunie 38 de ani a cedat in „optimi”, 5-7, 4-6 in fața cehului Jiri Lehecka, 22 de ani, locul 31 ATP ♦ Ultima oara la turneul pe care și l-a adjudecat de cinci ori, Rafa a avut parte, dupa meci, de…

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Gabi Stangau, iar familia lui poate accepta cu greu faptul ca nu le mai este alaturi fizic. Mama și soția lui trec prin momente cumplite, iar cele doua au fost separat la mormantul lui. De curand, Diana Berințan a mers, din nou, la locul de veci, acolo unde a…

- Au trecut mai bine de doua luni de cand Gabi Stangau a murit, iar familia iși gasește cu greu liniștea. De curand, mama lui, Livia, a dat de ințeles ca fiul ei ar fi fost uitat de toata lumea, inclusiv de soția lui. Se pare ca Diana Berințan nu ar fi ramas indiferenta la astfel de vorbe.

- Momente emoționante și pline de durere in curtea Facultații Victor Babeș din Timișoara! Colegii Andreei iau facut un monument funerar in memoria tinerei de 21 de ani, care a fost ucisa cu sange rece.

- Au trecut mai bine de patru ani de cand Valerie a murit, dar familia inca nu știe ce s-a intamplat cu adevarat. Soția și sora lui vor sa se faca dreptate, dupa ce li s-a spus ca barbatul și-ar fi gasit sfarșitul in urma unui accident de munca.

- Soția lui Gabi Stangau trece cu greu prin suferința cauzata de moartea lui! Diana Berințan merge la locul in care a murit, și in care l-a vazut ultima data pe soțul ei, de fiecare data cand are o ocazia. Deși incearca din rasputeri sa fie puternica, Diana Berințan a clacat de aceasta data!