Chirurgia bariatrica poate imbunatați considerabil starea cardiometabolica, in special in randul persoanelor mai tinere, a femeilor, sau a celor fara comorbiditați, conform unui nou studiu publicat in Journal of the Endocrine Society din SUA, prelua de Hotnews. In cadrul studiului, echipa de cercetatori a analizat un eșantion de peste 7.800 de persoane cu varste cuprinse intre 20 și 79 de ani, care au fost supuse unei intervenții chirurgicale bariatrice. Deși majoritatea participanților erau femei, cercetatorii au observat și o proporție semnificativa de barbați, ceea ce reprezinta un grup adesea…