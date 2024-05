Stiri pe aceeasi tema

- Poliția moldoveneasca va amenda persoanele care, pe 9 mai, vor purta panglica Sfantului Gheorghe, a declarat in timpul unui briefing șeful Inspectoratului General de Poliție al republicii, Viorel Cernauțeanu, relateaza Rador Radio Romania.

- Aeronava cu numele „Nadia Comaneci” ii va duce pe sportivii romani la Jocurile Olimpice de la Paris. Demersul reprezinta o premiera pentru Romania. Citește și: Oțelul Galați s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa un autogol in minutul 90 Compania TAROM anunța ca „a semnat, joi, acordul de utilizare…

- Americanii și-au anunțat lotul pentru Olimpiada de la Paris, iar starurile din NBA au primit echipamentele și numerele pentru una dintre competițiile vedeta din capitala Franței. Dream Team-ul anunțat are in componența baschetbaliști precum LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry , Joel Embiid sau…

- In prima zi a alegerilor prezidentiale, presedintele rus, Vladimir Putin, a prezidat reuniunea Consiliului rus de Securitate și a acuzat Kievul ca incearca sa perturbe alegerile din Rusia, comentand luptele de la granița dintre Rusia si Ucraina, relateaza Rador Radio Romania. ”Inamicul nu a avut succes…

- In dimineața zilei de vineri, 15 martie, sistemele de aparare antiaeriene ruse au interceptat șapte obuze de artilerie ale sistemului Vampire RM-70 in spatiul aerian al regiunii Belgorod, a raportat Ministerul Apararii Federației Ruse, noteaza Meduza, potrivit Rador Radio Romania. In timpul atacului…

- Sute de persoane se afla in detentie in inchisorile din Rusia din motive politice. Dar detinutii de conștiința sunt cel mai des dati uitarii, comparativ cu restul detinutilor. De Ziua Internationala a Femeii, 8 martie, publicatia Meduza a dat publicitatii o lista cu femeile deținute politic și mai multe…

- O strada din Sectorul 1 al Capitalei va purta numele lui Alexei A. Navalnii, potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu local. USR Bucuresti va propune o hotarare de Consiliu General prin care strada Tuberozelor din Sectorul 1, pe care se afla sectia consulara a Ambasadei Rusiei, sa fie redenumita…