- Crestinii ortodocși si greco-catolici vor celebra duminica Floriile, informeaza Rador Radio Romania.Crestinii ortodocși si greco-catolici celebreaza duminica Floriile sau intrarea Domnului Iisus Hristos in Ierusalim.

- Astazi, Creștinii catolici sarbatoresc Paștile. Cu aceasta ocazie Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj. „Paște binecuvintat le doresc tuturor creștinilor romano-catolici, protestanți și enoriași ai Bisericii Apostolice Armene care sarbatoresc astazi Invierea Domnului! Sarbatori…

- Primarul Constantei, Vergil Chitac, transmite astazi un mesaj credinciosilor de rit catolic, cu ocazia sarbatorii Pastelui. Mesajul a fost transmis pe pagina sa de Facebook, in prima zi a Pastelui catolic. "Paste binecuvantat si plin de lumina tuturor credinciosilor romano catolici, reformati, unitarieni…

- SARBATOARE… O zi minunata, de primavara desavarșita, cu aproape 25 de grade Celsius – așa arata duminica in care credincioșii catolici sarbatoresc prima zi a Sfintelor Paști. La Huși, mii de localnici de religie catolica sunt in sarbatoare și, in mod tradițional, impart cu generozitate momentele lor…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care are loc la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, el transmitandu-le crestinilor care sarbatoresc Pastele Catolic sarbatori fericite, in liniste, in pace, cu familia si cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde are loc slujba de Inviere.Inainte de a intra in lacasul de cult seful statului a transmis un scurt mesaj crestinilor catolici, care serbeaza duminica Pastele: ”In aceasta…

- Pompierii maramureșeni sunt la datorie și in acest sfarșit de saptamana, in care credincioșii catolici sarbatoresc Paștele. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș vor monitoriza permanent dinamica intervențiilor la nivel…

- Sarbatoare azi in comunitatile credinciosilor romano-catolici, reformați, luterani si calvinisti. Este Duminica Floriilor, cand se celebreaza intrarea solemna a lui Isus Cristos in Ierusalim, eveniment care deschide Saptamana Sfanta, in așteptarea Invierii Domnului. De Florii, oamenii merg la biserica…