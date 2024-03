Stiri pe aceeasi tema

- Romania a castigat vineri actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, la Curea de Arbitraj Internationala a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii (ICSID), potrivit unui comunicat al Guvernului. Reclamantii din actiunea arbitrala in dosarul Rosia Montana, judecata…

- Potrivit ICSID - Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, Romania nu trebuie sa plateasca despagubiri, ci, dimpotriva, canadienii trebuie sa achite țarii noastre cheltuieli de judecata in valoare de circa 2 milioa

- Fostul premier Dacian Ciolos reacționeaza și el dupa victoria in procesul Roșia Montana. Ce spune acesta? Dacian Cioloș afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO. Totodata, el a mai subliniat și faptul ca statul roman nu plateste…

- Instanta arbitrala internationala s-a pronuntat, vineri, in cazul Rosia Montana. Companiile Gabriel Resources Ltd. si Gabriel Resources (Jersey) solicitau despagubiri in valoare de minim 6,7 miliarde de dolari in dosarul deschis impotriva Romaniei, legat de proiectul minier aurifer de la Rosia Montana.…

- Catalin Drula, președintele USR, reacționeaza vehement dupa ce Romania a caștigat procesul arbitral impotriva Gabriel Resources, in cazul Roșia Montana. Drula acuza PSD și PNL ca au propagat o falsa isterie privind iminența unei infrangeri la ICSID, pentru ca ar fi urmarit caștiguri la bursa. Liderul…

- Decizie in procesul pentru Roșia Montana. ZERO DESPAGUBIRI pentru Gabriel Resources. Decizia este definitiva și executorie Decizie in procesul dintre Romania și Gabriel Resources. Statul roman nu va plati nici o despagubire companiei canadiene. Aceste este verdictul comunicat vineri seara Guvernului…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea miniera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Apariția informației ca Romania ar putea fi obligata sa plateasca daune de 2 miliarde de dolari in procesul cu firma Gabriel Resources, a determinat o reacție virulenta și precipitata a fostului premier Dacian Cioloș, chiar inainte de pronunțarea verdictului de catre tribunalul de arbitraj din cadrul…