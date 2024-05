Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi proiectul Ministerului Justiției pentru Reducerea Taxelor de Timbru. „Simplificam. Digitalizam. Aducem justiția mai aproape de oameni”, a spus ministra Justiției, Alina Gorghiu. Principalele modificari presupun reducerea costurilor, plata taxei online și ajutor public judiciar…

- Actul normativ modifica și completeaza OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru si OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila prevede o serie de situații in care care nivelul acestor taxe scade.Astfel, se va reduce la jumatate nivelul taxelor judiciare de timbru in…

- Hotarare de Guvern: Scad taxele judiciare de timbru in cazuri de partaj și divorț Taxele judiciare de timbru pentru cazurile de partaj și divorț vor fi reduse. Guvernul a aprobat joi un proiect de hotarare in acest sens. Actul normativ modifica și completeaza OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un proiect de lege pentru reducerea varstei de mobilizare militara de la 27 la 25 de ani, in conditiile in care fortele armate raman fara oameni in fata invaziei ruse, informeaza AFP. Proiectul de lege, care a fost adoptat in urma cu un an…

- Camera Deputaților a adoptat ca for decizional, proiectul legislativ inițiat de senatorul PSD Daniel Zamfir, privind plafonarea dobanzilor la creditele luate de la IFN-uri (Instituțiile Financiare Nebancare). Este o noua masura care vine in sprijinul romanilor dupa plafonarea prețurilor la alimentele…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- Diplomatul a fost expulzat pentru ca a organizat deschiderea de sectii de votare ilegale in regiunea separatista a Transnistriei pentru alegerile prezidentiale din Rusia. Guvernul de la Chișinau a luat aceasta decizie in semn de protest fața de deschiderea a șase secții de votare in Transnistria in…

- Alegerile pentru președintele Romaniei vor fi organizate mult mai devreme decat luna dinaintea incheierii mandatului lui Iohannis. Parlamentul a adoptat un proiect legislativ inițiat de UMDR, care redefinește calendarul alegerilor prezidențiale in Romania. Potrivit acestui proiect, alegerile pentru…