Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi proiectul Ministerului Justiției pentru Reducerea Taxelor de Timbru. „Simplificam. Digitalizam. Aducem justiția mai aproape de oameni”, a spus ministra Justiției, Alina Gorghiu. Principalele modificari presupun reducerea costurilor, plata taxei online și ajutor public judiciar…

- Veronica Mihailov-Moraru, ministra justiției din Republica Moldova, a fost in vizita in Argeș impreuna cu Alina Gorghiu, ministra Justiției și președinta PNL Argeș. Dimineața au fost in vizita la Penitenciarul din Mioveni. „Investițiile in sistemul penitenciar sunt o necesitate, iar aici, la Mioveni,…

- Sambata, 20 aprilie, Alina Gorghiu, președinta PNL Argeș și ministra Justiției, a fost la pas prin Argeș, la desemnarea candidaților liberali Alecu Evlampie, Ion Soroaia și Constantin Cuțic pentru primariile Braduleț, Mușatești și Stalpeni.„Cu ani in spate de experiența, ei știu sa faca administrație…

- Deputatul Aurel Balașoiu va candida la alegerile locale din partea PNL la primaria comunei Rociu (Argeș), anunțul fiind facut miercuri seara, intr-o ședința liberala, in prezența liderului județean liberal, ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

- Prezenta sambata, 30 martie, la conferința de presa cu prilejul evenimentului „Europa in fiecare localitate”, organizat de Tineretul Național Liberal Arges, Alina Gorghiu, ministra Justitiei si presedinta PNL Arges, a vorbit despre necesitatea educatiei juridice in scoli.

- Primarul USR din Campulung Muscel, Elena Lasconi, a facut unele declarații intr-un interviu difuzat in emisiunea “Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS. In cadrul acestui interviu, edilul a spus ca nu exclude o viitoare candidatura la prezidențiale, și a emis și un comentariu sarcastic referitor…

- Dupa intalnirea de vineri, 22 martie, a edililor din Arges cu directorul general al Transgaz, intalnire catalogata de prefectul liberal Radu Perianu drept o premiera, unde participantii „au aflat toate informațiile, demersurile ce trebuie intreprinse pentru accelerarea racordarii UAT-urilor din județ…

- Primarul Emilian Ciolan de la Darmanești: Perianule, nu este Prefectura ta! Nu o ai moștenire de la parinți și nicidecum a PNL-ului! Prefectul Radu Perianu și taman ministra Justiției, Alina Gorghiu, comit un abuz in județul Argeș! O armata de oameni de la instituții de control din Argeș au descins…