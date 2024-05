Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat vineri, la Stefanesti, in judetul Arges, la manifestarile organizate cu ocazia implinirii a 149 de ani de la fondarea Partidului National Liberal, ca Vila Florica, devenita Muzeul National Bratianu, va fi refacuta printr-o investitie de 4,4 milioane de euro pentru care va fi lansata licitatia astfel incat lucrarile sa inceapa in acest an. „In calitate de ministru al Culturii liberal, consider ca cea mai onesta forma de manifestare a respectului fata de mostenirea culturala este sa investim in ea si lucrul acesta il facem. De la preluarea mandatului,…