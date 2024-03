Se apropie momentul când vom putea ajunge de la București la Giurgiu în mai puțin de oră pe calea ferată Trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat ca trenurile sunt așteptate sa revina pe ruta directa dintre București și Giurgiu in trimestrul trei al acestui an, pe masura ce lucrarile la podul peste Argeș, de la Gradiștea, este intr-un stadiu avansat. In luna mai ar putea incepe circulația trenurilor de testare. De la anul 2005, trenurile au fost redirecționate prin Videle, ceea ce a crescut semnificativ durata calatoriei intre București și Giurgiu la peste doua ore , facandu-le… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 19 ani de la prabușirea vechiului pod de la Gradiștea din cauza inundațiilor, trenurile vor reveni pe ruta inițiala in trimestrul trei al acestui an, fara sa mai ocoleasca prin Videle, a susținut duminica, 17 martie, secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionut Savoiu.Testele vor incepe…

- Autostrada A7, Lotul 3 ce leaga Buzaul de Ploiești, se confrunta cu controverse majore in urma descoperirii ca lucrarile la acest lot au fost demarate fara autorizație de construcție emisa de Ministerul Transporturilor. Potrivit informațiilor obținute, asocierea de firme turcești Nurol-Makyol , caștigatoarea…

- Lucrarile pentru redeschiderea circulației feroviare peste Podul Gradiștea, aflat peste raul Argeș, sunt in faza finala, potrivit unui anunț recent al firmei Bawi Construction, responsabila de executarea proiectului de buraj și refacere a caii de rulare intre stațiile Vidra și Comana, aparținand liniei…

- De fiecare data cand se strica ceva, romanii s-au invațat sa tot carpeasca in loc sa repare din temelii, iar alteori proiectele sunt abandonate cu totul. Este și cazul podului CFR dintre Giurgiu și București. Podul s-a rupt acum 19 ani. De atunci, trenul ocolește zeci de kilometri, iar calatorii fac…

- Listele partidelor pentru alegerile parlamentare de anul acesta au inceput sa prinda contur și deja la unele organizații județene ale PSD se cam știe cine vor fi candidații pentru locurile eligibile. Cea mai puternica organizație județeana a PSD, cea de la Dambovița, a cam batut in cuie lista cu candidații…

- Astazi, la ora 19.00, Puterea.ro, va difuza prima parte a interviului cu Irinel Ionel Scrioșteanu, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Doar de la „Dialogurile Puterii” puteți afla ce bani sunt alocați pentru construcția de drumuri, care sunt problemele care intarzie implementarea…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…