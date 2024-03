Redeschiderea liniei feroviare București – Giurgiu, aproape de finalizare: Podul Grădiștea va facilita transportul și modernizarea infrastructurii Lucrarile pentru redeschiderea circulației feroviare peste Podul Gradiștea, aflat peste raul Argeș, sunt in faza finala, potrivit unui anunț recent al firmei Bawi Construction, responsabila de executarea proiectului de buraj și refacere a caii de rulare intre stațiile Vidra și Comana, aparținand liniei feroviare București – Giurgiu. Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a declarat in luna februarie ca prima linie de cale ferata construita in Romania se va redeschide „maximum in luna mai, anul acesta.” Aceasta informație contravine termenului estimat inițial de autoritați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

