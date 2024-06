Deputatul Bota Călin alături de candidatul PNL din Oarța de Jos! Deputatul Bota Calin alaturi de candidatul PNL din Oarța de Jos, Ovidiu Costinaș! „Oarța de Jos, locul cel mai drag sufletului meu, locul in care sunt amintirile copilariei mele, are nevoie de o schimbare majora in 9 iunie, pentru dezvoltarea comunei și pentru asigurarea unei vieți mai bune localnicilor din Oarța de Jos. Am fost la prezentarea candidaturii lui Ovidiu Costinaș, candidatul PNL la alegerile din 9 iunie, și am convingerea ca este gospodarul de care comunitatea din Oarța de Jos are nevoie. In comuna e nevoie de proiecte care sa ofere perspective tinerilor ca sa nu mai plece in alte… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

