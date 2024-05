Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Florin Barbu a explicat ca sunt necesare mai multe proceduri legislative prin care sa fie reglementat adaosul comercial si sa fie incurajat comertul cu produse romanesti, produse care in prezent au un adaos comercial mai mare decat cele din import. El a mai…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a anunțat joi, la inceputul ședinței de Guvern , cum va lupta guvernul Romaniei cu fenomenul Shrinkflation, adica reducerea gramajului unui produs fara modificarea prețului acestuia. Șeful Executivului a spus ca va fi aplicat modelul francez și cerut „tuturor…

- Ministrul Agriculturii a anunțat ca Guvernul pregatește o noua schema de plafonare a adaosului comercial la alimente. De data aceasta insa, este vorba despre o plafonare a prețului produselor tradiționale. In prezent, exista o lista de 17 produse de baza care beneficiaza de adaos plafonat de 20%. Insa…

- „In momentul de fata, pana pe 31 decembrie, ordonanta privind plafonul adaosului comercial a fost transpusa de Parlament in lege. Este in derulare, in momentul de fata, un proiect legislativ pe care impreuna cu colegii mei de la Ministerul Agriculturii vrem ca toate produsele agroalimentare care sunt…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a facut un anunț important privind viitorul salariului minim pe economie in Romania. Incepand cu 1 iulie 2024, salariul minim ar putea cunoaște o creștere substanțiala , ajungand la suma de 3.700 de lei. Ajustarea fost dezbatuta in cadul unei intalniri a Consiliului…

- ”Fiindca se apropie momentul intrarii Romaniei in spatiul aerian si maritim Schengen, la 31 martie, adoptam cateva prevederi absolut necesare. Vorbim despre controlul la frontiere, regimul strainilor, controlul migratiei ilegale si drepturile lucratorilor straini pe teritoriul Romaniei”, a spus premierul…

- Guvernul va restitui operatorilor de transport rutier licențiați in Romania jumatate din creșterea accizei la motorina, a declarat, joi, la inceputul ședinței Executivului, premierul Marcel Ciolacu.