Intre problemele ridicate in cadrul sedintei amintim: managementul riscului, derogarea la neonicotinoide, accesul la creditare, Legea arendei, investitii in infrastructura de irigatii, reorganizarea MADR si a institutiilor subordonate, reglementarea sistemului antigrindina, etichetarea produselor agroalimentare, digitalizarea in agricultura, conform comuninicatului de presa al Ministerului Agriculturii. Florin Barbu a trecut in revista revendicarile fermierilor din perioada protestelor de la inceputul anului, analizand stadiul de implementare a fiecarei solicitari si stabilind etapele ulterioare…