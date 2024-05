Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu cere autoritaților de control sa intervina urgent pentru ca o situație negativa prezenta in state europene a ajuns și in Romania, și anume aceea ca unii comercianți au scazut gramajul, dar au lasat prețurile la fel de mari.

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca urmeaza sa fie elaborata o reglementare in baza careia producatorii vor fi obligati sa semnaleze vizibil pe ambalaj, in cazul in care au redus gramajul unui produs. Prim-ministrul a precizat, in debutul sedintei de Guvern, ca fenomenul este tot mai prezent in statele…

- Premierul Marcel Ciolacu a atras atenția, la inceputul ședinței de joi a Guvernului, asupra unei situații despre care s-a tot discutat in ultima vreme. Și nu doar in Romania. Și anume faptul ca unii comercianți au scazut gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari. „Este de fapt o scumpire…

- ”Incep cu un subiect care, din pacate, este tot mai prezent in statele europene si pare ca a ajuns si la noi: faptul ca unii comercianti au scazut gramajul la produse, dar au lasat preturile la fel de mari. Consider ca aceasta este o forma de inselaciune impotriva consumatorilor”, a spus premierul in…

- Producatorii pastreaza prețurile printr-o iluzie. Cumparatorii cred ca dau aceiași bani pe același produs. De fapt, platesc pentru cantitați mai mici. Este o metoda folosita in toata lumea, in perioadele lungi cu inflație. Iar, aceasta a ajuns și in Romania. „Este in fapt o scumpire „camuflata” sub…

- „Incep cu un subiect care, din pacate, este tot mai prezent in statele europene și pare ca a ajuns și la noi: faptul ca unii comercianți au scazut gramajul la produse, dar au lasat prețurile la fel de mari. Consider ca aceasta este o forma de inșelaciune impotriva consumatorilor! Este in fapt o scumpire…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a aratat optimist in ceea ce privește rezolvarea pe cale amiabila a disputelor pe care Statul Roman le are cu Grupul olandez Damen, care opereaza șantierul naval de la Mangalia. Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, vorbind despre diferendele cu Grupul Damen: „Am avut o informare…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a ales cu o plangere penala pe numele sau, dupa ce Romania a ieșit invingatoare in procesul intentat de Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana! Liderul REPER, Dacian Cioloș, a depus luni o plangere penala pe numele premierului Marcel Ciolacu pentru faptul ca a spus public…