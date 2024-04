Stiri pe aceeasi tema

- ”La solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a initiat un proiect de Hotarare de Guvern si un Memorandum pentru ca plata pensiilor sa poata fi facuta inaintea sarbatorilor pascale. Executivul a aprobat, in sedinta de joi, cele doua acte normative care asigura…

- Anul acesta vom avea mai multe bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Maramureș. Recent a fost adoptata o Hotarare de Guvern privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.…

