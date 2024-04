Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, in ședința de joi, cele doua acte normative care asigura plata in avans a pensiilor și a altor drepturi prevazute de legi speciale, aferente lunii mai 2024. Astfel, Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) urmeaza sa vireze pana in 30 aprilie sumele necesare catre Poșta Romana și…

- Ministerul Muncii din Romania va incepe demersurile pentru incheierea unui memorandum de ințelegere cu ministerul de linie din Armenia. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura – Oprescu, a avut o intrevedere cu ambasadorul Republicii Armenia la București, Tigran Galtsyan . Cei doi oficiali…

- Anul acesta vom avea mai multe bilete de tratament balnear pentru pensionarii din Maramureș. Recent a fost adoptata o Hotarare de Guvern privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice.…

