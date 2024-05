Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a afirmat, duminica, in cuvantul de invatatura rostit la Slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, ca Iisus Hristos cel Rastignit si Inviat este totdeauna prezent in Biserica Sa, in mod deosebit prin Sfanta Euharistie, potrivit Agerpres.

- Patriarhul Daniel subliniaza in Pastorala de Paști ca vindecarea de o boala trecatoare nu este țelul principal al venirii lui Iisus Hristos pe pamant. Misiunea Sa fundamentala a fost vindecarea de pacat și de moarte, oferind omenirii viața veșnica prin Inviere. Patriarhul Daniel subliniaza in Pastorala…

- Lumina Sfanta este adusa de la Ierusalim in seara zilei de sambata și va fi oferita delegaților eparhiilor prezenți la Aeroportul Otopeni. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane…

- Biserica Ortodoxa Romana din Charleroi (Belgia) a fost pradata de hoți vineri noaptea, aceștia furand toate crucile, sfeșnicele, candelele, cadelnița, dar si cutia cu sfintele moaște ale sfinților inchisorilor comuniste . Anuntul a fost facut pe pagina sa de Facebook de parintele Bogdan Florin Vlaicu…