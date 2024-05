In ciuda legislației adoptate de fiecare țara in parte, consumul de substanțe interzise minorilor este in creștere, conform unui studiu realizat și publicat de Health Behaviour in School-aged Children (‎HBSC). Alcoolul, tutunul și țigarile electronice Intr-un interval de 30 de zile, mai mult de jumatate dintre adolescenții de 15 ani au baut alcool cel puțin o data, arata studiul Health Behaviour in School-aged Children (‎HBSC) , realizat in colaborare cu OMS. Unul din cinci a fumat o țigara electronica și și unul din patru a fumat o țigara din tutun, in ultimele 30 de zile. Sondajul a fost efectuat…