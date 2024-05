Oficial american: Interzicerea uraniului din Rusia ajută SUA să-şi construiască capacitatea de combustibil nuclear Senatul SUA a adoptat marti o legislatie care interzice importurile din Rusia, cea mai recenta miscare a Washingtonului de a perturba capacitatea lui Putin de a finanta invazia in Ucraina, care a inceput in 2022. Interdictia, care este asteaptata sa fie semnata de presedintele Joe Biden, va deveni efectiva la 90 de zile dupa promulgarea legii, desi aceasta permite Departamentului de Energie sa emita derogari in cazul problemelor de aprovizionare. Miscarea a condus la temeri ca Putin ar putea riposta prin inghetarea exporturilor catre SUA, crescand preturile uraniului. Rusia a furnizat aproximativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

