Stiri pe aceeasi tema

- FOTO Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina pe calea ferata și a fost lovit de un tren Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 06:20, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe drumul județean care face legatura intre localitațile Moara și Frumoasa se afla o persoana decedata. Echipa operativa deplasata la fața locului impreuna cu tehnician criminalist a identificat…

- Tragedie intr-o familie din Oraștie! O fetița in varsta de numai 4 ani, care ar fi traversat o strada printr-un loc nepermis, a fost lovita de un autoturism. Din nefericire, micuța a decedat ulterior la un spital din Timișoara.

- O femeie in varsta de 48 de ani a condus un autoturism pe DJ609 dinspre localitatea Hezeriș inspre municipiul Lugoj, iar la un moment dat, la intersecția cu DN6 – centura Lugojului, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara, condusa de un barbat in varsta de 45 de ani. Ulterior, in urma impactului,…

- Imagini tulburatoare surprinse de camera de bord a unei mașini. Un accident teribil, petrecut pe centura Avrigului (Sibiu) și soldat cu trei morți. Oamenii din mașina nu au avut nicio șansa. In imagini se poate vedea cum un camion lovește in plin o mașina și apoi cade in gol de pe pod. Atenție, urmeaza…

- Conducatorul auto care a fost grav ranit a lovit un parapetul median, a coborat din autoturism, a instalat triunghiurile de avertizare și a apelat la 112 pentru a anunța evenimentul.In timp ce se afla in spatele vehiculului, șoferul unui alt autoturism, care nu l-a observat, l-a lovit in plin, intrand…

- Un grav accident de circulație s-a produs joi dimineața in jurul orei 6.40, pe strada Primaverii din municipiul Cluj-Napoca, in dreptul stației de transport in comun Minerva. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit ca, un barbat,…

- Conducatorul auto care a fost grav ranit a lovit un parapetul median, a coborat din autoturism, a instalat triunghiurile de avertizare și a apelat la 112 pentru a anunța evenimentul.In timp ce se afla in spatele vehiculului, șoferul unui alt autoturism, care nu l-a observat, l-a lovit in plin, intrand…