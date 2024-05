PSD, acuzat că are pe listele de consilieri doi traficanți de migranți USR a transmis, joi, 23 mai, ca pe listele PSD pentru Consiliul Local al localitații timișene Dumbravița se afla doi traficanti de migranti, condamnati definitiv. Totodata, USR cere aplicarea legii Fara penali in functii publice locale. ”Oamenii trebuie sa stie ca daca pun stampila pe PSD la aceste alegeri, vor pune stampila pe oameni condamnati […] The post PSD, acuzat ca are pe listele de consilieri doi traficanți de migranți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

