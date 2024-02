Se dau tichete-cadou de 8 martie. La ce sumă ajung Se dau tichete-cadou de 8 martie! Companiile din Romania pot oferi angajatelor, in acest an, de 8 Martie, tichete-cadou pe suport electronic ce pot ajunge la 300 de lei . In ceea ce priveste distributia geografica, cele mai multe angajate sunt din Bucuresti si Ilfov (22%), Arges (7%), Bacau (6%) si Bihor (5%), transmite Agerpres . Conform Up Romania, sumele incarcate pe cardurile-cadou, de Ziua Femeii, sunt cheltuite in mai putin de o luna de la alimentare, iar cele mai multe dintre beneficiare aleg sa se rasfete in saloanele de infrumusetare, sa-si innoiasca garderoba sau sa cumpere articole… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

