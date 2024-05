Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc, in urma cu mai multe ore, in județul Timiș. Doi polițiști de frontiera au ajuns la spital, dupa ce au fost atacați și raniți. Au fost trase 13 focuri de arma in plan vertical. Doi politisti de frontiera au fost atacati cu cutitul de traficantii de migranti, intr-o parcare…

- Incident violent in noaptea de marți spre miercuri, intr-o parcare de pe autostrada A1, in Timiș, in care au fost implicați polițiști de frontiera care pregateau un flagrant pentru destructurarea unei rețele de trafic de migranți. Atacul a avut loc in jurul orei 03:40, cand polițiști de frontiera din…

- Alerta cu bomba din Aeroportul Internațional Chișinau, care a pus pe jar oamenii legii aseara, s-a dovedit a fi falsa. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de ofițera de presa a Poliției de Frontiera, Raisa Novițchi.

- Politistii din Romania au reusit sa opreasca cu focuri de arma o masina condusa de un moldovean care transporta 9 migranti, dinspre Arad, spre Timisoara. Dintre cei 9 doar 6 au fost prinsi. Unul dintre migranti a fost dus la spital, iar alți 3 au reusit sa fuga, scrie news.ro .

- Cei doi barbati filmati in timp ce injura politisti in sediul Politiei din judetul Gorj au fost retinuti, sambata, pentru comiterea infractiunii de ultraj, relateaza News.ro. Cei doi, tata si fiu, sunasera la 112 solicitand interventia unei ambulante la un restaurant din Targu Jiu. Pentru ca au intrerupt…

- Barbatul in varsta de 54 de ani, ziadar de meserie, s-a autodenunțat. Acesta a sunat la poliție sa anunțe tragedia:”„Mi-am omorat familia, va aștept la Casteldaccia, veniți sa ma luați”, a spus italianul, potrivit L'Unita , citat de Ziare.com.Ajunși la domiciliul acestuia, oamenii legii au dat peste…

- Polițiștii de frontiera de la Jimbolia, in cooperare cu agenți din cadrul Poliției orașului Jimbolia, au depistat intr-un taxi inmatriculat in Romania, care a fost oprit pe drumul național ce duce spre vama, trei migranți care nu și-au putut justifica prezența in zona.