Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera vine cu un anunț important pentru toți calatori și transportatori, noteaza Noi.md. "Va informam ca drumul de acces spre Punctul de Trecere a Frontierei Leușeni-Albița este blocat la aceasta ora, din cauza protestului organizat de fermieri. In acest sens, echipe ale Poliției de Frontiera…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit intr-un TIR condus de un cetatean turc aproape 200.000 de pachete de țigari și peste 15.000 de produse de parfumerie contrafacute, cu o valoare totala de peste 11 milioane de lei, a anunțat joi, 22 februarie, Poliția de Frontiera.„La data de 20.02.2024,…

- Politia de Frontiera a luat toate masurile necesare pentru pregatirea celor 17 puncte de frontiera aeroportuara si cinci puncte de frontiera maritime cu care vom intra in Spatiul Schengen din 31 martie 2024, a declarat, luni, inspectorul general al IGPF, Cornel-Laurian Stoica, in cadrul bilantului institutiei…

- In data de 09.01.2024, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 143.600 de persoane, cetateni romani si straini, si peste 39.400 de mijloace de transport, potrivit Politiei de Frontiera.Pe…

- Romania are nevoie de o Politie puternica si moderna, pentru a face fata provocarilor sub aspectul securitatii, a declarat, sambata, ministrul de Interne, Catalin Predoiu, amintind de recenta tragedie din Cehia, informeaza AGERPRES . „Vedem ce s-a intamplat in aceste zile in Cehia. Ce tragedie! Ce provocare…

- Amintind de recenta tragedie din Cehia, Catalin Predoiu vorbește de nevoia de a avea o poliție puternica. Trebuie sa fie capabila sa faca fața provocarilor și sa asigure securitate, spune acesta. „Vedem ce s-a intamplat in aceste zile, ieri, alaltaieri, in Cehia. Ce tragedie! Ce provocare la adresa…

- Amintind de recenta tragedie din Cehia, Catalin Predoiu vorbește de nevoia de a avea o poliție puternica. Trebuie sa fie capabila sa faca fața provocarilor și sa asigure securitate, spune acesta. „Vedem ce s-a intamplat in aceste zile, ieri, alaltaieri, in Cehia. Ce tragedie! Ce provocare la adresa…

- Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, sambata, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat la verificarile de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un autoturism marca Audi A 6, inmatriculat in Romania. In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca autoturismul in cauza…