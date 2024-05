Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu pana in 18 mai. Se fac lucrari la rosturile de dilatație CNAIR și Poliția au anunțat restricții de circulație pe autostrada A1 Deva-Sebeș-Sibiu pana in 18 mai. Se fac lucrari de reparații la rosturile de dilatație. Zonele vizate sunt Sacel, in județul Sibiu, pe sensul Sebeș-Sibiu și Turdaș. Restricții de circulație A1 Sebeș-Sibiu – km 264+850 – 264+950, Sacel (Sibiu), pana in 18 mai, ora 15.00 […] Citește Restricții de circulație pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu pana in 18 mai. Se fac lucrari la rosturile de dilatație in Alba24 .