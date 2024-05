Atenție șoferi! Șase transporturi cu gabarit depășit vor tranzita A3, Turda! Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța mai multe transporturi agabaritice care vor trece și prin Cluj, respectiv prin Turda: Miercuri, 08 mai 2024, se vor deplasa 13 transporturi agabaritice, pe urmatoarele trasee: Cincu, județul Brașov – A 1 – A10 – A3 – Turda, județul Cluj, incepand cu ora 16:20, se pun in mișcare cinci transporturi agabaritice formate din cate un camion cu masa de 91,79 tone; Cincu, județul Brașov – A1 – A10 – A3 – Turda, județul Cluj, incepand cu ora 16:30, se pune in mișcare un transport agabaritic format dintr-un camion cu masa de 91,79 tone;… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

