Handbal: Victorie pentru fetele de la Turda în primul meci de la turneul final Fetele de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au caștigat primul duel de la turneul final ce se desfașoara in aceste zile la Galați. Turdencele nu au avut probleme in fața celor de la Activ Prahova Ploiești, reușind sa se impuna, scor 41-26. Maine, de la ora 12:00, va avea loc derby-ul grupei, Potaissa urmand sa evolueze contra celor de la CSM București, echipa care s-a impus astazi, scor 31-26, in fața celor de la Știința București. Meciurile sunt transmise in direct pe canalul YouTube al Federației. POTAISSA/LT „LIVIU REBREANU” – ACTIV PRAHOVA PLOIEȘTI 41-26… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

